Çmimi i arit rrin nivel rekord ndërsa investitorët kërkojnë siguri
Çmimi i arit ka arritur një nivel rekord pasi kërkesa për këtë metal të çmuar mbetet e fortë mes pasigurisë ekonomike globale, raporton BBC.
Çmimi “spot” i arit arriti në 3,508.50 dollarë për ons herët të martën, duke vazhduar trendin në rritje që e ka parë të ngrihet me gati një të tretën këtë vit.
Metali i çmuar shihet si një aset më i sigurt për investitorët gjatë kohërave të pasigurisë ekonomike, dhe çmimi i tij u rrit më herët këtë vit pasi presidenti amerikan Donald Trump shpalli tarifa të gjera, të cilat kanë tronditur tregtinë globale.
Analistët thonë se çmimi është ndikuar gjithashtu nga pritshmëritë se banka qendrore e SHBA-ve do të ulë normën kryesore të interesit, duke e bërë arin një perspektivë edhe më tërheqëse për investitorët. Adrian Ash, drejtor i kërkimeve në BullionVault, i tha programit Today të BBC-së se rritja e çmimeve të arit muajt e fundit lidhet drejtpërdrejt me Trump-in dhe “atë që ai i ka bërë gjeopolitikës [dhe] tregtisë globale”.
“Ishte vërtet zgjedhja presidenciale e SHBA-ve vitin e kaluar ajo që i vuri zjarrin tregut”, tha ai.
Analistët përmendin gjithashtu shqetësimet për pavarësinë e bankës qendrore amerikane, Rezerva Federale, si një tjetër faktor që po nxit çmimin e arit.
Trump ka sulmuar vazhdimisht kreun e Rezervës Federale, Jerome Powell, dhe së fundmi u përpoq të shkarkonte një nga guvernatoret e saj, Lisa Cook.
Derren Nathan nga Hargreaves Lansdown tha se ishin “përpjekjet e Trump-it për të minuar pavarësinë e Bankës Federale” ato që po “nxisnin interes të rinovuar për asetet e sigurta, përfshirë arin”.
Të hënën, presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, paralajmëroi se nëse Trump do të minonte pavarësinë e Fed-it, kjo do të përbënte një “rrezik shumë serioz” për ekonominë globale.
Ajo tha se nëse Fed-i do të detyrohej t’i përgjigjej politikave të Trump-it, kjo do të kishte një ndikim “shumë shqetësues” mbi stabilitetin ekonomik në SHBA, dhe rrjedhimisht edhe në pjesën tjetër të botës.
Ash shtoi se kur çmimi i arit rritet për shkak të interesit të investitorëve, ai zakonisht zbutet nga një ngadalësim i blerjeve nga Kina dhe India – dy tregjet më të mëdha për bizhuteritë prej ari.
Por këtë herë, tha ai, ari po vazhdon të gjejë kërkesë në Kinë dhe Indi, pasi në vend që të largohen nga tregu gjatë kohërave me çmime të larta, blerësit e bizhuterive po orientohen drejt produkteve të investimit në ar, si shufrat apo monedhat.