​Çmimet në “qiell”, ankohen qytetarët për shtrenjtimin e perimeve

Ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore në Kosovë, përkatësisht atyre të perimeve, është ajo çka po i shqetëson qytetarët e vendit. Perimet gjatë këtyre ditëve kanë arritur çmime rekorde në Kosovë.

Aktualisht çmimi për një kilogram spec arrin rreth 5 euro.

Këto çmime, sipas qytetarëve të Kosovës, janë një të larta, prandaj sipas tyre, kërkohet të ndërhyjnë institucionet shtetërore, sa më parë ndaj tregtarëve për rregullimin e çmimeve. Ndërsa, nga shoqata “Konsumatori”, kjo rritje është quajtur si një inflacion global.

Qytetari, Azem Hasani, ka thënë se këto çmime u dyfishuan në kohën e muajit Ramazanit. Me dy qese në duar, Hasani u shpreh se duhet të marrë pak gjëra në treg, pasi që sipas tij, me 100 euro pension nuk po ia arrin të furnizohet mjaftueshëm me produkte ushqimore.

“I kanë dyfishuar çmimet për Ramazan, çka ka qenë dy euro e kanë bërë katër euro, çka ka këtu me kilogram, një euro është shtrenjtuar tepër, kjo është “katastrofë” e madhe. Si mos me pas ligj, inspeksion as kurrgjë, sallamadi… Më duhet me marrë diçka pak edhe me shkua, me çka me e marrë, me 100 euro pension”, ka thënë Hasani.

Ndërsa, Rrahim Plakiqi, është shprehur se ata që nuk kanë përkrahje nga bashkatdhetarët, janë në gjendje të rëndë ekonomike, shkak i çmimeve të ngritura.

Sipas Plakiqit, as protestat nuk mund t’i ulin këto çmime. Ai kërkon nga shteti që t’i mbështes qytetarët në mënyrë që t’ua lehtësoj qytetarëve përballimin e çmimeve të larat në treg dhe nëpër dyqane.

“Kushtet tona që jetojmë në Kosovë, veçmas për ne pensionistët, kemi pensione të ulëta, çmimet janë jashtëzakonisht të larta. Krejt përkrahja vjen prej bashkatdhetarëve, por ata që nuk kanë ndihma nga bashkatdhetarët edhe janë në gjendje shumë të rëndë, çdo çmim është ngritur. Sa i përket pemëve dhe perimeve, edhe në këtë muaj të shenjtë mos vet shumë shtrenjtë. Edhe me dalë me protestua çka me protestua, shteti duhet me u marrë me subvencionime me të gjitha ato që ia lehtësojnë qytetarëve në përgjithësi se përndryshe është e papërballueshme”, është shprehur Plakiqi.

E Vesel Veseli, ka kërkuar nga organet kompetente të vizitojnë marketet dhe tregjet për siç theksoi ai, “me i ndëshkuar tregtarët që vendosin çmime të paarsyeshme”.

“Çmimet kanë shkuar në qiell. Këta pronarët tonë si po kanë fytyrë me i ngritë ato çmime deri në qiell? Kuptohet se dalin me përfitua diçka, por një çmim të arsyeshëm, e jo një kilogram domate me më kushtua 2 euro e 50 centë ose një kilogram spec deri në 5-6 euro, kjo nuk është e arsyeshme. A mendojnë ata për buxhetin e familjeve tona? Kisha kërkuar që organet kompetente, inspeksioni të shkoj kudo edhe në mini-markete, treg të shohin se i kanë bërë çmimet e paarsyeshme me i dhënë dënimet meritore”, ka theksuar Veseli.

Qytetari tjetër, Xhafer Lilaj, ka shtuar se ai ia del të furnizohet me produkte esenciale vetëm “me ndihmat” e fëmijëve të tij, përndryshe ai ngushëllon ata që përfitojnë vetëm prej pensioneve, “shumë vështirë e kanë”, sipas tij.

“Shikoni në Maqedoni, katër mijë artikuj i kanë bllokuar mos me i shtrenjtua, e këtu ende nuk ka filluar, vetëm po shtrenjtohen se me u lirua hiç… 7:05 Ia dalë se kam ndihmat edhe të fëmijëve, por mjerë ata të tjerë që përfitojnë vetëm prej pensioneve, shumë vështirë e kanë”, ka shtuar Lilaj.

E kryetari i Shoqatës “Konsumatori”, Selatin Kaçaniku, e quan si një inflacion global, duke thënë se arsyeja kryesore e inflacionit është se Kosova nuk ka monedhën e saj.

“Ne nuk kemi monedhën tonë, me të cilën do ta balanconim inflacionin. Jemi shtet i ri ende pa përvoje, ende nuk i kemi konsoliduar të gjitha që i duhen një shteti… Ata që i kemi zgjedhur ne për të udhëhequr shtetin duhet të dinë se jo të dy duart duhet të manë në xhepat tanë, ata një dorë duhet ta kenë të lirë që të bëjmë një buxhet të vet qëndrueshëm në mënyrë që mos të vije vetëm nga konsumatori…Kjo ngritja e buxhetit nuk e përcjellë ngritjen e inflacionit, është më i ulët se inflacioni, ne nuk jemi të zot si qytetarët konsumatorë taksapagues t’ia bëjmë askujt me gisht, qeverisë e asnjë legjislature qeveritare se ne duam kështu”, ka thënë Kaçaniku.

Gjatë këtyre ditëve, rritja e çmimeve, u vërejt edhe tek produktet tjera të perimeve.

KosovaPress, ka kërkuar përgjigje edhe nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë lidhur me inspektimin e tregjeve për çmimet, por nuk kanë kthyer përgjigje deri në momentin e publikimit të këtij artikulli.