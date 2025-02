Çmimet e larta, bëhet thirrje që më 10 shkurt qytetarët të bojkotojnë marketet në Kosovë

Ndonëse vazhdimisht është bërë thirrje për reagim institucional në këtë aspekt, kjo nuk ka ndodhur dhe çmimet vazhdojnë të jenë shumë të larta.

Disa aktivistë të shoqërisë civile kanë bërë thirrje që më datë 10 shkurt, qytetarët të bojkotojnë supermarketet në Kosovë, shkruan lajmi.net.