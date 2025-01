Çmimet e konsumit në vitin 2024 u rritën 1.6% Çmimet e konsumit në vitin 2024 u rritën me një mesatare prej 1.6%, thuhet në rasportin e publikuar nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sipas ASK-së çmimet pësuan një rritje vjetore prej 1,1% në dhjetorin e vitit 2024 krahasuar me dhjetorin e vitit 2023 dhe rritje 0,7% në dhjetor 2024 krahasuar me nëntor 2024. “Indeksi…