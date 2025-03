Çmimet e kafesë rriten në nivel rekord – dhe rritja po vazhdon

Nëse kokrrat tuaja të preferuara të kafesë janë zhdukur nga raftet, mos u shqetësoni – ato do të kthehen së shpejti. Mirëpo, lajmi i keq është se ato do të jenë deri në 25% më të shtrenjta.

Gjigandi italian i kafesë Lavazza, por edhe Illy e Nestle, janë aktualisht në bisedime me shitësit me pakicë për t’ua komunikuar kostot nga një gati dyfishim i çmimeve të kafesë arabica gjatë vitit të kaluar, sipas tetë burimeve të industrisë me të cilat ka biseduar agjencia e lajmeve “Reuters”.

Çmimet e kafesë arabica të papërpunuar janë rritur për shkak të katër sezoneve të njëpasnjëshme të deficitit pasi moti i pafavorshëm e bën më të vështirë rritjen e mjaftueshme të kokrrave delikate për të përmbushur kërkesën e konsumatorit.

Ndërsa pjekësit e kafesë kërkojnë rritje të çmimeve, dyqanet ushqimore dhe supermarketet shtyjnë nënshkrimin e marrëveshjeve të reja të furnizimit deri në pikën ku disave u ka mbaruar stoku i kafesë.

Në një shembull të tillë, zinxhiri holandez i supermarketeve “Albert Heijn”, më i madhi në vend, nuk kishte produkte kafeje të llojit “Douwe Egberts” dhe “Senseo”.

Produktet u kthyen në rafte më 20 mars, megjithëse me çmime më të larta, tha një zëdhënës i “Albert Heijn” pasi firma përfundoi bisedimet me “JDE Peet’s”, një nga pjekësit më të mirë të kafesë në botë.

“Çmimet e blerjes së JDE janë rritur ndjeshëm. Ne do të absorbojmë një pjesë të kësaj rritjeje çmimi për t’i mbajtur produktet të përballueshme”, tha zëdhënësi “Albert Heijn”.

“JDE Peet’s”, i cili ka paralajmëruar për një rënie të fitimit këtë vit për shkak të rritjes së kostove të kafesë, tha se mosmarrëveshja me blerësit në Holandë dhe Gjermani rezultoi në mungesën e disa prej produkteve të saj nga raftet. Ai shtoi, megjithatë, se që atëherë ka përfunduar 90% të negociatave të çmimit globalisht.

Çmimet globale të arabicas, të përdorura zakonisht në përzierjet e pjekura dhe të bluara, janë rritur më shumë se 20% këtë vit pasi u rritën me 70% vitin e kaluar pasi Brazili – prodhuesi i gati gjysmës së arabicas në botë – pësoi një nga thatësirat më të këqija në histori.

Mesatarisht, kokrrat e papërpunuara përbëjnë rreth 40% të kostos së shitjes me shumicë të një qese kafeje të pjekur dhe të bluar.

Kjo do të thotë se nëse rritja e çmimit të fasules së papërpunuar të vitit të kaluar do të kalohej plotësisht këtë vit, do të ishte e barabartë me një rritje të çmimit prej 28% për konsumatorin, tha Reg Watson, drejtor i kërkimit të kapitalit në bankën holandeze ING.

Watson beson se çmimet do të rriten 15%-25% dhe se në disa tregje konsumatorët mund ta ndjejnë rritjen me një goditje.

Rritje edhe më të mëdha çmimesh të kafesë po ndodhin në vendet, monedhat e të cilave janë dobësuar ndjeshëm ndaj dollarit. Këtu përfshihet Brazili, konsumatori i dytë më i madh në botë i kësaj pije, si dhe kultivuesi kryesor.

Sipas dokumenteve të dërguara klientëve dhe të parë nga Reuters, “3 Coracoes”, kompania e madhe braziliane e pjekjes, rriti çmimet e pjekjes dhe bluarjes me 14.3% më 1 mars, pasi më parë i kishte rritur ato me 11% në janar dhe 10% në dhjetor.

“3 Coracoes” nuk iu përgjigj kërkesave për koment.

Shoqata braziliane e pjekjes së kafesë ABIC tha se rritjet e çmimeve në vend janë të mëdha sepse në terma të monedhës vendase, çmimet e kokrrave të papërpunuara u rritën për 170% në Brazil vitin e kaluar.

Si përgjigje, çmimet e kafesë nëpër rafte të dyqaneve braziliane janë rritur me 40%, me rritje edhe më të mëdha që vijnë që në fillim të këtij muaji, tha ABIC.

“Njerëzit tashmë janë duke racionalizuar, duke ndryshuar zakonet e tyre. Nëse më parë bënin një termos të madh në shtëpi për familjen, ndonjëherë duke hedhur atë që kishte mbetur në lavaman, tani ata i shkurtojnë mbetjet”, i tha “Reuters”-it presidenti ABIC, Pavel Cardoso.

Të dhënat e përgatitura për “Reuters” nga firma e kërkimit të tregut “Nielsen” tregojnë se vëllimi i kafesë së pjekur dhe të bluar të shitur në Amerikën e Veriut dhe Evropë, deri tani rajonet më të mëdha të konsumit në botë, ra 3.8% vitin e kaluar ndërsa çmimet u rritën me 4.6%.

Ndërkaq, rritja e çmimeve këtë vit pritet të jetë shumë më e madhe.

Prodhuesi i kafesë “Folgers”, kompania “J M Smucker”, e cila u shet shitësve amerikanë si “Walmart” dhe “Target”, pret një rënie të vëllimeve në vitin e saj fiskal duke filluar në maj, pasi do të rris çmimet sërish këtë muaj, tha shefi i saj financiar Tucker Marshall në një konferencë për media në fillim të këtij muaji.

Firma, e cila shet gjithashtu kafe “Dunkin” dhe “Cafe Bustelo”, tashmë ka rritur çmimet qershorin dhe tetorin e kaluar.

Po aq shqetësues për pjekësit e kafesë është edhe fakti se konsumatorët që funksionojnë me cash po i kundërvihen mallrave me çmime më të larta duke ndjekur brende me çmime më të mira, siç është “Tesco”.

Këto brende, të cilat industria i quan “label privat”, përfshijnë shumë produkte përtej kafesë dhe prodhohen nga vetë supermarketet për të ulur kostot dhe për t’u ofruar konsumatorëve alternativa më të lira.

Të dhënat e përgatitura për “Reuters” nga firma e kërkimit të tregut me bazë në Çikago, “Circana”, tregojnë se për sa i përket vëllimeve të shitura, pjesa e kafesë së labelit privat në ShBA në tregun total u rrit me 13% midis 2021 dhe 2024, nga 20.51% e tregut total në 23.12%.