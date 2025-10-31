Çmime të ulëta, pika të shumta dhe një komunitet që rritet çdo ditë!
Në çdo qytet, në çdo rrugë kryesore, ka një pikë ndalese nga Petrol Company, që të pret me çmime të arsyeshme dhe me shërbime të shpejta e të sjellshme. Petrol beson se cilësia e lartë nuk duhet të ketë çmim të lartë, prandaj përpiqen që çdo ditë të ofrojnë derivate me çmime të ulëta dhe…
Lajme
Në çdo qytet, në çdo rrugë kryesore, ka një pikë ndalese nga Petrol Company, që të pret me çmime të arsyeshme dhe me shërbime të shpejta e të sjellshme. Petrol beson se cilësia e lartë nuk duhet të ketë çmim të lartë, prandaj përpiqen që çdo ditë të ofrojnë derivate me çmime të ulëta dhe transparente, pa kompromis në cilësi.
Në prag të Halloween-it, të gjithë ju që furnizoheni te Petrol Company gjeni super çmime që kursejnë për derivate që zgjasin!
Edhe ditët më drithëruese kthehen në një festë me të dashurit tuaj dhe me Petrol Company!
Për më tepër, për të qenë gjithmonë pranë klientëve të tyre, ata kanë krijuar grupin zyrtar në Viber, ku çdo anëtar informohet në kohë reale për: Zbritjet dhe ofertat javore, lojërat shpërblyese dhe dhuratat sezonale, njoftimet për hapjen e pikave të reja në Kosovë. Bashkimi me komunitetin Petrol Company në Viber është më shumë se thjesht një kanal komunikimi, sepse është mënyrë për t’i mbajtur klientët të informuar, të përfshirë dhe të shpërblyer.
Petrol Company vazhdon të rritet, por një gjë mbetet e pandryshuar: angazhimi për të qenë pranë jush, me cilësi, shërbim dhe çmime që e bëjnë diferencën.
Petrol Company, afër teje, me çmime që duhen!.