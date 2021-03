Rreth 20 metrave larg golit, Messi ka barazuar shifrat në ndeshjen ndaj PSG-së në 1-1, përcjell lajmi.net.

Kylian Mbappe shënoi një gol nga penalltia pasi Clement Lenglet shkeli mbi këmbën e Icardit.

Më poshtë shikoni golin e Messit:

PSG 1 × 1 Barcelona

