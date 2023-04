Cllevio nuk mbushet “mend”, pas daljes nga burgu vazhdon talljen me Noizyn: Kokë qen Sharri

Cllevio dhe Noizy sërish kanë pasur konflikt mes veti.

Noizy e ka denoncuar në polici Cllevion, teksa ai qëndroi në paraburgim, shkruan lajmi.net.

Dy ditë më parë, gjykata e Durrësit ka marrë vendimin për burg shtëpiak për reperin.

Ani pse u lirua, Cllevio nuk e ka ndërmend të mbushet mend, teksa ka vazhduar të flasë sërish për Noizyn.

Pas daljes së tij nga burgu ai ka folur në lidhje me situatën ku nuk i ka kursyer edhe “shakatë” në lidhje me reperin.

“E pranoj që e kam thënë qe do e vras me kallash, po e kam thënë sepse kjo është Shqipëria edhe ndodhin këto gjëra. Unë i kam propozuar gjithmonë i kam thënë hajde bëhemi shokë. Ai më ka thënë jo se po të kapa. Kjo e jona është dashuri dhe urrejtje. Se po të mos jesh ti (Noizy) nuk kam me kë të merrem, por edhe po të jesh ti më vjen inat pse je. Nuk e di çfarë i thotë ajo kokë e madhe, kokë qen sharri. Bën si i keq, por nuk e ka zemrën e keqe. E ka zemrën si lepurush i vogël. Trembet dhe e kap ankthi. Ore bello nuk do të luaj më. Ta keni të sigurt, unë shokë me atë nuk bëhem. Nuk jam ai tjetri (Stresi).”, thotë Cllevio gjatë “live-t”.

Cllevio edhe herave të tjera ka folur në të njëjtën mënyrë për Noizyn./Lajmi.net/