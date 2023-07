Clinton vjen me një video për vizitën në Shqipëri, ka disa fjalë edhe për luftën në Kosovë

Gjatë kësaj mbrëmje ai ka postuar në rrjetin social në Twitter një video nga vizita e tij në Shqipëri.

Në mbishkrimin e videos ai flet për luftën në Kosovën dhe lidhjet e miqësisë ndërmjet dy vendeve.

”Gjatë konfliktit të Kosovës, Shqipëria ndihmoi njerëzimin të mbizotëronte – duke pranuar gati gjysmë milioni refugjatë dhe duke shërbyer si një partner jetik për paqen. Javën e kaluar, pata nderin të festoja lidhjet e miqësisë midis dy vendeve tona dhe të shihja se çfarë është e mundur kur njerëzit përqafojnë demokracinë“, ka shkruar Clinton.

During the Kosovo conflict, Albania helped humanity prevail — taking in nearly half a million refugees and serving as a vital partner for peace. Last week, I had the honor of celebrating the bonds of friendship between our two countries and seeing what’s possible when people… pic.twitter.com/GTTxCIG4Un

