Clement Turpin gjyqtari kryesor në ndeshjen Inter – Milan Gjyqtari francez Clement Turpin është zgjedhur për të gjykuar gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve ndërmjet Interit dhe Milanit të martën në mbrëmje. Interi e fitoi ndeshjen e parë me rezultat 2-0, duke i dhënë atyre një avantazh të konsiderueshëm për të kërkuar një vend në finalen e Stambollit, atje ku do të ballafaqohej me fituesin…