Clark për vdekjen e Dole: Amerikës do t’i mungojë viteve në vijim

Ai në reagimin e tij, shkruan se Dole, ishte një patriot i madh amerikan.

”Amerikës do t’i mungojë në vitet në vijim”, shprehet mes tjerash Clark.

Wesley Clark kishte udhëhequr bombardimet mbi caqet serbe në Kosovë, periudhë në të cilën senatori Bob Dole njëkohësisht angazhohej për lirinë e Kosovës.

Bob Dole vdiq sot në moshën 98 vjeçare.

Bob Dole, a great American patriot and a selfless leader. America will miss him in the years ahead. Godspeed, Senator, on your onward journey.

