Clark: Jam krenar me çka ka arritur Kosova për 25 vjet pas intervenimit të NATO-s

Ish-komandanti i përgjithshëm i NATO-s, Wesley Clark ka deklaruar se 25 vjet pas ndërhyrjes së NATO-s për t’i dhënë fund spastrimit etnik në Kosovë, ndihet shumë krenar për gjithçka që Kosova ka bërë në aspektin ekonomik, politikë, si dhe hapat drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe NATO.

Clark në konferencën për 25 vjetorin e ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë, me temë “ Demokracia, të drejtat e njeriut dhe ndërtimi i paqes” e organizuar nga Universiteti i Prishtinës së bashku me Universitetin e Arkansasit të SHBA-së, nëpërmjet një video mesazh, tha se shpreson se Kosova do të anëtarësohet në BE dhe NATO.

Mmbas 25 viteve, ndjehet krenar për gjithçka që Kosova ka bërë gjatë gjithë progresit ekonomik, politik, për pavarësinë dhe për punën që ka bërë për të vendosur veten si një anëtar të Bashkimit Evropian dhe një anëtar i NATO-s, për të cilat shpreson që të pranohet.

“25 vjet më parë, unë isha komandant i NATO-s kur filluam operacionet për t’i dhënë fund spastrimit etnik në Kosovë. Ishte një thirrje e ashpër për NATO-n, ishte një thirrje e ashpër për Presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe ishte një thirrje e ashpër për popullin e Kosovës. Sot, 25 vjet më vonë, unë jam shumë krenar për gjithçka që Kosova ka bërë gjatë gjithë progresit ekonomik, progresit politik, për pavarësinë, për punën që ka bërë për të vendosur veten si një anëtar i Bashkimit Evropian dhe një anëtar i NATO-s, të cilat shpresoj se do të ndodhin. Gjithashtu, mbani mend viktimat e humbjeve, gabimet në fushatën ajrore dhe shqetësimet që të gjithë ne kemi për të kryer punën siç duhet për t’u kujdesur për popullin e Kosovës dhe për t’i dhënë fund spastrimeve etnike serbe”, është shprehur Clark.

Ai ka shtuar se kur sheh shqiptarët e Kosovës, kujton rëndësinë e lirisë, guximin, vendosmërinë dhe luftën për mbrojtjen e familjeve dhe vlerave.

“Ju jeni një shembull i shkëlqyer i vlerave të demokracisë, dhe në një botë të trazuar, Amerika ka nevojë për të gjithë miqtë e saj, si dhe Kosova ka nevojë për ndihmën e Amerikës, kështu që unë mendoj se është një partneritet potencialisht me të vërtetë i fortë që do të forcohet dhe unë thjesht dua të them nga thellësia e zemrës sime, gjithë këto vite e kam vlerësuar mbështetjen, ndjenjat e mbështetjes nga populli i Kosovës. Kur udhëtoj nëpër botë, kur shkoj në Kosovë dhe kur shkoj në Nju Jork dhe madje kur më shohin shqiptarët e Kosovës më kujton rëndësinë e lirisë, rëndësinë e guximit dhe vendosmërisë dhe luftën për mbrojtjen e familjeve, mbrojtjen e vlerave. Pra, zemra ime është me ty, shpirti im është me ty Kosovë dhe të uroj gjithë të mirat”, ka shtuar Clark.

Në këtë konferencë, të pranishëm ishin Presidentja e vendit, Vjosa Osmani dhe ambasadori i SHBA-ve në Kosovë, Jeffrey Hovenier.