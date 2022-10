CL: Super-Napoli – Rrahmani me shokë e mposhtin 1:6 Ajaxin, mbesin liderë të grupit Napoli ka marrë një fitore spektakolare në udhëtim ndaj Ajax. Skuadra e Napoli ka shënuar fitore të thellë me rezultatin 1:6, në udhëtim kundër Ajax, shkruan lajmi.net. Ajax kaluan të parët në epërsi, kur gjetën golin në minutën e 9’ me Kudus, por reagimi i Napoli ishte brutal. Italianët barazuan në minutën e 18’ me…