Çka u ndodh meshkujve pas marrëdhënieve: Seksologu Fejza jep shpjegime të detajizuara

Seksologu Hajrullah Fejza tregon për procesin e një qifti gjatë dhe pas marrëdhënieve seksuale, dhe gabimin që e bëjnë shumica e meshkujve.

Tutje ai tregon se çka bëjnë meshkujt pas aktit seksual.

“Mas seksit, meshkujt rrotullohen si babloka ose e ndezin naj cigare, mendojnë që e kanë kry me partneren”, tha ai.

Fejza po ashtu tregon se secila marrëdhënie seksuale duhet të bëhet me qef, sepse bëhet për kënaqësi.

“Marrëdheniet seksuale duhet të jenë të pranueshme nga të dy partnerët, dhe duhet me u kry me at mënyrë që të dy partnerët duhet mu kënaqë, me përjetu orgazëm” tha Hajrullah Fejza./Lajmi.net