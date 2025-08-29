Çka po pret Kurti që s’po ia uron Bashës pozitën e re?
Të martën e kësaj jave, qytetarët e vendit panë të fillojë zhbllokimi i procesit që për disa muaj rresht ishte në ngërç. Bëhet fjalë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Këtë ditë, disa nga deputetët e zgjedhur nga 9 shkurti, ngritën dorën ‘Për’ Dimal Bashën kryetar parlamenti. I njëjti mori votat e Vetëvendosjes, si dhe disa të tjera nga partitë e ish-opozitës.
Kryetari i ri u zgjodh pas disa tentimesh me figura të tjera, si Albulena Haxhiu, Donika Gërvalla, Arbërie Nagavci e Hekuran Murati, por se asnjëra prej tyre s’morën miratim e shumicës.
Megjithatë, Bashës nuk i ecën aq mirë ditët e para në krye të njërës prej pozitave kryesore të vendit. Zgjedhja e tij, në sferën e njohësve të politikës, kryesisht nuk u prit u prit aq mirë.
Përveç kësaj, lidhur me të njëjtin shpërtheu një skandal, pasi që Bashës i doli një artikull i botuar vite më parë ku ai është bashkautor, e ku në të cilin jepen konstatime skandaloze kinse UÇK-ja është ndihmuar në mënyra të ndryshme nga trafikantë droge e mafia.
Në mes këtyre, kryekuvendarit të ri s’i eci ‘fati’ aq edhe me urimet nga bashkëpartiakët e tij. Të njëjtit s’u kujtuan edhe aq që ta urojnë kolegun e tyre për pozitën që me aq vështirësi arritën ta zgjedhin.
Një i tillë, Bashës nuk i erdhi as nga lideri i partisë së VV-së, Albin Kurti.
Ky i fundit, as pas katër ditësh prej se Dimal Basha u zgjodh kryetar, nuk ia ka kushtuar një postim urues as deklarim publik deputetit të partisë së tij.
Sot, i pyetur nga gazetarët se pse s’e ka uruar ende Bashën, kryeministri në detyrë dha një përgjigje të shkurtër.
‘‘Po e presim konstituimin e kuvendit’’, tha shkurt Kurti.
Ndërsa kur u pyet se a ia ka uruar Bashës privatisht, ai s’u përgjigj.
Ndryshe për skandalin e Bashës ka pasur reagime të shumta. Në mes reagimesh e kritikash ka pasur edhe kërkesa të shumta që ai të japë dorëheqje nga pozita që e mori vetëm pak ditë më parë.