Çka po ndodhë në detin Adriatik? – Shfaqet në mënyrë misterioze aeroplanmbajtësja amerikane

Aeroplanmbajtësja amerikane me energji bërthamore USS Gerald R. Ford lundroi në Split disa ditë më parë. Sipas medias gjermane Frankfurter Rundschau, mbërritja e saj në Kroaci nuk është e rastësishme.

Përkatësisht, siç shkruan kjo media gjermane, atmosfera e sigurisë dhe politike në Serbi, Bosnjë dhe Kosovë është ndezur dhe kjo është me siguri një nga arsyet pse SHBA-të e dërguan transportuesin në Split.

Aeroplanmbajtësja më moderne në SHBA mbërriti në Kroaci pak ditë më parë. “Mirëmëngjes, Kroaci!”, shkruan ekuipazhi në Tëitter-in e tyre zyrtar me rastin e mbërritjes së tyre të bujshme në Dalmaci.

Një tjetër postim në Tëitter thoshte: “Forcimi i partneritetit me aleatët tanë të NATO-s në Kroaci! Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë mbërrin në Split, Kroaci për një vizitë të planifikuar në port.”

Kjo vizitë vjen në një kohë kur pikat e nxehta problematike po shpërthejnë në Ballkanin Perëndimor dhe ndërsa në Serbi, presidenti ultra-nacionalist Aleksandar Vuçiç është nën presion për shkak të demonstratave të mëdha.

Media gjermane rikujton se në fund të muajit maj, më shumë se 30 ushtarë italianë dhe hungarezë të misionit paqeruajtës të KFOR-it të NATO-s u plagosën në trazirat në Kosovë. Aleanca e Mbrojtjes Transatlantike dërgoi më pas 700 trupa të tjera në rajon, përveç 3,800 trupave të stacionuara tashmë.

Pastaj Vuçiç propozoi dërgimin e 1000 ushtarëve serbë në Kosovë, gjoja me qëllim të deeskalimit, të cilën, megjithatë, KFOR-i e refuzoi. Vuçiç më pas akuzoi komandën e KFOR-it për poshtërimin e serbëve me përgjigjen e pretenduar negative.

Ndryshe nga Kroacia fqinje (rreth katër milionë banorë), Serbia, me rreth 6.8 milionë banorë, ende nuk është pjesë e NATO-s apo e Bashkimit Evropian (BE). Ndërkohë, Vuçiç përballet me protestat më të mëdha masive në vend që nga demonstratat masive kundër kriminelit të luftës Slobodan Millosheviç në vjeshtën e vitit 2000. Opozita kritikon stilin politik agresiv të 53-vjeçarit.

Theksohet gjithashtu se përfaqësuesit e serbëve në Bosnje (rreth 3.3 milionë banorë) votuan për të mos njohur më vendimet e Gjykatës Kushtetuese atje, dhe Ambasada Amerikane në Sarajevë e quajti atë “marrëzi”. Dhe pikërisht atëherë USS Gerald R. Ford lundroi në Split.

Media gjermane pyet nëse është një vizitë e zakonshme mes partnerëve apo ndoshta është një demonstrim i fuqisë së NATO-s në Ballkanin Perëndimor?