Çka po i shtyn shoferët të kalojnë në Petrol Company? Zbulohet e vërteta!

Zbulohet e vërteta! Kush thotë që për të pasur karburant cilësorë, duhet të shpenzosh shumë? Petrol Company e ka prishur atë mit, dhe ja se si! Cilësia e lartë dhe çmimi i përballueshëm në Petrol Company nuk janë më një zgjedhje, janë standarde.

Në një treg dinamik dhe me konkurrencë të lartë si ai i derivateve, cilësia dhe çmimi janë faktorët kyç që ndikojnë drejtpërdrejt në besimin e konsumatorëve.

Derivatet nuk janë thjesht një mall — ato ndikojnë në funksionimin e përditshëm të automjeteve dhe në sigurinë e qarkullimit. Për këtë arsye, Petrol Company sigurohet që çdo litër që ofron të plotësojë standardet më të larta të cilësisë.

Po ashtu, në një kohë kur çmimet janë në luhatje të vazhdueshme, Petrol Company përpiqet ta ruajë stabilitet dhe drejtësi për konsumatorët. Me politika të qarta të furnizimit dhe bashkëpunime afatgjata me partnerët e saj, arrijnë të ofrojë derivate me çmim të përballueshëm, pa kompromentuar cilësinë, dhe madje-madje janë më të lirat në treg. Për t’u njoftuar në baza ditore me këto çmime ju mund të bëheni pjesë e komunitetit në Viber https://bit.ly/3khQ2gz

Ndërkohë, për më shumë informacion dhe mundësi përfitimi nga zbritjet e vazhdueshme, mund të shkarkoni aplikacionin e Petrol Company në dy sistemet operative: Play Store: https://bit.ly/3lq2h5D dhe AppStore: https://apple.co/34Bm5w3

Të gjitha këto përfitime ju bën të mendoni: “Pse nuk kam kam kaluar më herët në Petrol Company?”.