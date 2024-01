Çka paska Kaderi sonte? U hap luftë të gjithëve – Blerandos i thotë: Ty nuk të la me fol, je manipulues Banorja Kaderi sot pati një luftë verbale thuajse me shumicën e banorëve. Edhe pse për shumë kohë ishte e heshtur, sonte i dha fund heshtjes së saj, dhe filloi edhe akuza ndaj disa banorëve. Kjo bëri që ata ti revanshohen edhe asaj. Në një moment Kaderi i drejtohet Blerandos, “Ty nuk të la me fol,…