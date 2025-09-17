Çka ofron ndryshe Petrol Company?
Rruga është pjesë e jetës. Për në punë, për te familja, për pushime apo për një kafe me shoqëri, gjithmonë jemi në lëvizje. Në një kohë kur kërkojmë rrugë më të lehta, më pak harxhim dhe më shumë komoditet në një vend të vetëm, përgjigja është e qartë: Petrol Company. Me moton që e përshkruan…
Rruga është pjesë e jetës. Për në punë, për te familja, për pushime apo për një kafe me shoqëri, gjithmonë jemi në lëvizje.
Në një kohë kur kërkojmë rrugë më të lehta, më pak harxhim dhe më shumë komoditet në një vend të vetëm, përgjigja është e qartë: Petrol Company.
Me moton që e përshkruan më së miri thelbin e saj, “Më shumë kilometra me derivatet e Petrol Company” kjo kompani ka dëshmuar se kombinimi i karburanteve, çmimeve konkurruese dhe shërbimeve të shumta është çelësi i suksesit të saj në tërë Kosovën.
Çdo litër i derivateve të Petrol Company të çon më larg, me më pak harxhime dhe me më shumë jetë për motorin.
Çmimet?
Në kohën kur çmimet ngjiten lart e ma lart, Petrol Company mban frenat! Çmime të ulëta dhe gjithmonë reale!
Dëshiron gjatë rrugës të hash? Por, nuk ke kohë të ndalesh në 5 vende të ndryshme? Nuk ka problem!
Në Petrol Company i ke të gjitha në një vend:
-Ushqim i shpejtë dhe i shijshëm në restorantin Be Happy, që është pothuajse në secilin stacion të derivateve “Petrol Company”
– Dyqan me produkte të përditshme, në dyqanin One Stop Shop
Vetëm ndalu, dhe gjej gjithçka që të duhet, pa humbur kohë. Efikasitet i vërtetë në çdo ndalesë.
Ku je? S’ka rëndësi- Petrol Company është aty!