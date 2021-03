“Çka m’vyn mu jeta me m’shku djali i vetëm”, flet babai i njërit nga të plagosurit në tentim-grabitjen në Badovc

Krasniqi mbeti i plagosur sot në një sulm me armë teksa bashkë me kolegun e tij, që të dy punëtorë sigurimi, po transportonin para.

“Gjithmonë kam pasë frikë prej se ka hy me punu aty. Gjithmonë mendojmë me shpresë që do të kalojmë mirë. N’gjoks [është plagosur]. Ishalla shpëton, po une nuk jom optimist ”, ka thënë prindi i tij për Klan Kosovën.

Krasniqi ka njoftuar se djali i tij e ka vetëdijen mirëpo ka humbur shumë gjak, teksa ka shprehur uratën që raste si ky i sotmi të mos ndodhin kurrë më.

“Osht me vetëdije po ka shumë gjakderdhje. Ishalla shpëton. Lus Zotin ishalla tjerët shpëtojnë e nuk ndodh një rast i tillë më. Këtë djalë t’vetmin e kam. Çka m’vyn mu jeta ma me m’shku ky djalë”, tha Krasniqi.