“Çka me bo unë?”, Kurti injoron kritikat e Grenell, këmbëngul se raportet me ShBA janë mirë si kurrë më parë Tri ditë pas deklaratës ‘tronditëse’ të emisarit për Misione të Posaçme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Richard Grenell, kryeministri Albin Kurti ka vendosur të kundërpërgjigjet. “Çka me bo unë”, ishte përgjigja e kryeministrit Albin Kurti në drejtim të deklaratës së emisarit Richard Grenell. Si zakonisht, Kurti ka vazhduar “të mashtrojë” për raportin e tij…