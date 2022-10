Çka është sistemi ETIAS, me të cilin Franca po e kushtëzon heqjen vizave për Kosovën?

Franca ka kushtëzuar edhe njëherë liberalizimin e vizave për Kosovën.

Siç raporton REL, është propozuar që procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën të lidhet me funksionalizimin e sistemit për siguri në Evropë, ETIAS.

Ky propozim besohet se është bërë nga zyrtarët francezë, dhe është mbështetur prej të paktën katër shteteve tjera: Suedisë, Belgjikës, Holandës dhe Spanjës.

Çka është sistemi ETIAS?

ETIAS do të thotë Sistemi Evropian i Informacionit dhe Autorizimit të Udhëtimit. Bashkimi Evropian e ka krijuar këtë program për të mbrojtur dhe forcuar kufijtë e tij. Qëllimi kryesor i ETIAS për Evropën është të identifikojë kërcënimet ose rreziqet e mundshme që lidhen me vizitorët që udhëtojnë në cilindo nga vendet e zonës Shengen.

Autorizimi i udhëtimit ETIAS do të nevojitet për të hyrë në një vend anëtar Shengen nga ajri, toka ose deti. Nga nëntori 2023, vizitorët që nuk kanë nevojë për vizë për të hyrë në Evropë do të mund të regjistrohen në ETIAS. ETIAS do të bëhet një kërkesë e detyrueshme hyrjeje.

ETIAS për Evropën do t’u japë udhëtarëve autorizim për të vizituar vendet ETIAS që janë të gjithë anëtarë që përbëjnë zonën Shengen. Vendet që përbëjnë këtë rajon specifik pranojnë heqjen e kufijve të brendshëm me vendet e tjera anëtare.

Aktualisht ka më shumë se 50 vende që do të duhet të aplikojnë për heqjen e vizave ETIAS kur vizitojnë zonën Shengen. ETIAS mund të jetë i disponueshëm në më shumë vende në të ardhmen.

Heqja e vizave ETIAS është krijuar për qëndrime afatshkurtra deri në 90 ditë. Turizmi dhe udhëtarët e biznesit pritet të kenë një ETIAS të miratuar kur udhëtojnë në ndonjë nga vendet anëtare të Shengenit.

ETIAS është një autorizim udhëtimi për shtetasit jo të BE-së që nuk kanë nevojë për vizë për zonën Shengen. ETIAS nuk është një vizë evropiane.

Shtetasit e më shumë se 50 vendeve jo-evropiane janë të përjashtuar nga aplikimi për vizë për të vizituar Zonën Shengen deri në 90 ditë.

Heqja e vizave ETIAS është zhvilluar në mënyrë që udhëtarët nga këto vende të mund të vazhdojnë të udhëtojnë pa viza, duke përmirësuar në të njëjtën kohë menaxhimin e kufijve dhe sigurinë në të gjithë Evropën.

Vizitorëve të përjashtuar nga viza së shpejti do t’u kërkohet të regjistrohen për autorizimin e ri elektronik të udhëtimit, i njohur gjithashtu si heqja e vizave, për të kaluar një kufi të jashtëm Shengen.

Janë shumë se 50 vende të pranueshme që do t’u kërkohet të paraqesin një aplikim online ETIAS.

Qytetarët e këtyre vendeve mund të udhëtojnë në Evropë pa vizë. ETIAS për Evropën është një sistem që do të kontrollojë paraprakisht udhëtarët përpara se të hipin në një avion. I gjithë informacioni i dhënë në aplikacionin ETIAS do të ekzaminohet dhe kontrollohet nga afër në bazë të bazave të të dhënave të sigurisë.

Heqja e vizave ETIAS do të jetë e vlefshme për qëndrime afatshkurtra dhe për qëllime biznesi ose argëtimi. Ata që dëshirojnë të studiojnë dhe punojnë në Evropë ose të vizitojnë për më shumë se 90 ditë rresht duhet të aplikojnë për vizë. Pasi të miratohet, një ETIAS mund të përdoret për tre vjet ose deri në skadimin e pasaportës, cilado qoftë e para.

BE vendosi të zbatojë ETIAS për të përmirësuar sigurinë në zonën Shengen. Duke marrë një autorizim udhëtimi, udhëtarët pa viza do t’i nënshtrohen ende një kontrolli sigurie përpara mbërritjes së tyre në BE. /Lajmi.net/