Çka është “Manuka”, druri që pritet të mbjellët për herë të parë në Kosovë nga presidentja

Presidentja Vjosa Osmani, do të mbjellë sot drurin e parë “Manuka” në Kosovë, gjatë vizitës në qytetin e Pejës, njofton Klankosova.tv.

Prej këtij druri krijohet një nga llojet e mjaltës më çudibërëse dhe më të shtrenjtat në botë.

Mjalti “Manuka” është bërë tej mase i njohur vitet e fundit, por është mjaft i shtrenjtë për t’u blerë – më shumë se 30 dollarë për një kavanoz prej 200 gramësh. Pretendohet se ai ka benefite shëndetësore dhe shëron shumë sëmundje, por a ka ndonjë evidencë për këtë?

Mjalti “Manuka” ka prejardhjen nga Zelanda e Re dhe krijohet nga nektari që mbledhin bletët në pemët e egra që quhen Manuka. Ky mjaltë ka një shije jo të zakonshme.

Këto janë disa nga benefitet e këtij mjalti.

Shumica e llojeve të mjaltit besohet se kanë aftësi për mbytjen e baktereve, për shkak të mekanizmit për të prodhuar peroksid hidrogjenin.

Por, një studim nga Honey Research Unit në Zelandë të Re ka treguar edhe kur largohet peroksid hidrogjeni nga mjalti, mjalti “Manuka” është i vetmi që ruan mundësinë e zhdukjes së baktereve në trup.

Kjo është për shkak të prezencës së një përbërësi unik, i njohur si “metylglyoxal” i cili ka veti specifike antimikrobike.

Pas këtij studimi, përdorimi dhe shitja e mjaltit Manuka morri hov si kurrë më parë. Me miliona kavanoza mjalti tani të njohura si “UMF (Unik Manuka Faktor)” dolën në tregun ndërkombëtar.

Por cilat janë përfitimet mjekësore të këtij mjalti?

Në kuptimin e mjaltit që përdoret si ilaç, ‘mjalti i klasifikuar mjekësor’ është i licencuar në mbarë botën për trajtimin e plagëve të lehta dhe probleme të lëkurës. Ka pasur shumë studime dhe publikime që kanë treguar se mjalti në përgjithësi, dhe në veçanti mjalti Manuka, shërojnë me sukses infeksionet që janë rezistente ndaj antibiotikut.

Shumë persona e blejnë këtë lloj mjalti për të shëruar dhimbjet e fytit, problemet me apetit, madje dhe alergjitë. Por a ka evidenca reale?

Nuk ka mjaft evidenca se përbërësi unik i Manukas – methylglyoxal-i, i mbijeton organizmit të trupit. Ka pak evidenca se problemet me fytin shërohen vetëm me mjaltë, apo se alergjitë mund të trajtohen me këtë preparat të shijshëm të natyrës.

Megjithatë, shumë njerëz betohen në efektet e tij, ndonëse studimet klinike ende nuk flasin për kapacitete mrekullibërëse siç pretendohet.