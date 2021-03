Çka është ‘Barcagate’? Gjithçka që duhet të dini për skandalin e Barcelonës pas bastisjes dhe arrestimeve

‘Mossos d’Esquadra’, policia katalanase, arrestoi gjithashtu drejtorin e Barçës, Oscar Grau, shefin e juridikut, Roman Gomez Ponti dhe ish shefin e shtabit, Jaume Masferrer ndërsa ata vazhdonin të hetonin skandalin e vitit të kaluar ‘Barcagate’.

Zyrtarët e lartë të klubit u akuzuan për orkestrimin e një fushate të shpifjeve në mediat sociale kundër personelit aktual duke përfshirë Lionel Messi dhe Pep Guardiola – të cilët kishin qenë kritikë ndaj Bartomeu.

Ndërsa policia nuk po ndjek çështjen e pretenduar në internet, ata bastisën stadiumin e Barcelonës për të hetuar akuzat përfshirë korrupsionin dhe pastrimin e parave.

Me detajet e fushatës së pretenduar të shpifjeve, akuzat specifike ligjore dhe përgjigjen e Barcelonës, këtu është gjithçka që ju duhet të dini rreth ‘Barcagate’.

Çka është ‘Barcagate’

Në fillim të vitit 2020, hierarkia e Barcelonës u akuzua për përdhosjen e legjendave të klubeve në mediat sociale, përfshirë ish-trajnerin Pep Guardiola, Xavi dhe Carles Puyol dhe yjet aktualë Lionel Messi dhe Gerard Pique.

Aktiviteti i mediave sociale të Barcës ishte trajtuar nga I3 Ventures që nga sezoni 2017/18 dhe firma u pohua se kishte ngritur llogari për shaka në Facebook dhe Twitter për të synuar të ashtuquajturit armiq të Josep Maria Bartomeu.

U pohua gjithashtu se ishin në shënjestër kandidatët e mundshëm presidencialë Agusti Benedito dhe Victor Font.

Bartomeu, së bashku me Oscar Grau, Roman Gomez Ponti dhe Jaume Masferrer, i ka mohuar akuzat me zjarr si përpara ashtu edhe pasi dha dorëheqjen si president tetorin e kaluar.

Pas skandalit, gjashtë anëtarë të bordit dhanë dorëheqjen dhe thanë: “Ne gjithashtu duhet të nxjerrim në pah zhgënjimin tonë me episodin fatkeq në rrjetet sociale, të njohur si ‘Barcagate’, për të cilin mësuam përmes shtypit.”

Ndërkohë, Barcagate ka një aspekt financiar.

Pas dorëheqjes së tij, ish-nënpresidenti Emili Rousaud akuzoi një ekzekutiv të klubit për “që kishin dorën në punë”.

Është pohuar se kontratat e dorëzuara për I3 Ventures janë paguar në këste të shumëfishta prej vetëm nën 200,000 euro (173,000 £) në mënyrë që t’i mbanin ato të fshehura nga drejtorët e tjerë të klubit dhe kontrollet financiare.

Firma e madhe e kontabilitetit PWC u punësua nga Barcelona për të hetuar incidentin dhe zbuloi se kishte parregullsi me kontratat I3 Ventures, por pastroi shefat e klubeve nga keqbërjet.

Një hetim policor ka qenë duke vazhduar, megjithatë, dhe Mossos d’Esquadra bastisi Camp Nou verën e kaluar dhe përsëri sot (e hënë) për të mbledhur prova.

Cilat janë akuzat ligjore?

Policia katalunase nuk besohet se po heton kontrollin për të cilin pretendohet se është mbikëqyrur nga I3 Ventures.

Në vend të kësaj, radio spanjolle “La Cadena SER” pretendon se arrestimet janë bërë nën dyshimin e “administrimit të padrejtë, korrupsionit midis individëve dhe pastrimit të parave” duke paguar para në këste për të shmangur kontrollet financiare.

Në mënyrë që të mbanin pjesën e plotë të biznesit të tyre me I3 Ventures private, shefat e klubeve supozuan se lëshuan kontrata me vlerë nën 200,000 euro për t’i mbajtur ato të fshehura nga drejtuesit e tjerë.

Si i tillë, Mossos d’Esquadra mund të ndjekë një rast të kontabilitetit të rremë dhe të shpresojë të ndërtojë provat e tyre me sulmin e tyre të fundit në zyrat e Camp Nou.

Përgjigja e Barcelonës

Gjiganti i La Liga lëshoi një deklaratë pas arrestimeve të katër figurave të profilit të lartë të lidhur me klubin dhe sulmit të fundit të policisë.

Deklarata thotë: “Lidhur me hyrjen dhe kërkimin nga forca e Policisë Katalunase këtë mëngjes në zyrat e Camp Nou me urdhër të Gjykatës Udhëzuese numër 13 në Barcelonë, e cila është përgjegjëse për çështjen në lidhje me kontaktimin e shërbimeve të monitorimit në rrjetet sociale , FC Barcelona u ka ofruar bashkëpunimin e tyre të plotë autoriteteve ligjore dhe policore për të ndihmuar në krijimin e fakteve të qarta që janë objekt i hetimit.

“Informacioni dhe dokumentacioni i kërkuar nga forca e policisë gjyqësore kanë të bëjnë rreptësisht me faktet në lidhje me këtë rast.

“FC Barcelona shpreh respektin e saj më të madh për procesin gjyqësor të vendosur dhe për parimin e pafajësisë së supozuar për njerëzit e prekur brenda fushës së këtij hetimi”, shkroi klubi në komunikatën zyrtare të lëshuar për media.

Ç’pritet më tej?

Trazirat e reja në të cilat ndodhet Barcelona vështirë se mund të vijnë në një kohë më të keqe.

Ndërsa Bartomeu dha dorëheqjen Tetorin e kaluar dhe kontrata e Masferrer u ndërpre më vonë, Grau dhe Gomez Ponti janë ende anëtarë të vjetër të bordit të klubit.

Ndërkohë, Barcelona ka një borxh prej 1.1 miliardë funte, një pjesë e konsiderueshme e të cilave duhet të kthehet këtë verë, ndërsa kapiteni i tyre Lionel Messi, ndoshta do të largohet në skadimin e kontratës së tij këtë verë.

Bastisja e policisë në “Camp Nou” vjen më pak se një javë para zgjedhjeve presidenciale të Barcelonës, të cilat u shtynë për shkak të shpërthimit të COVID-19.

Në votimin përfundimtar janë Joan Laporta, Victor Font dhe Toni Freia, secili prej të cilëve është distancuar nga Bartomeu gjatë fushatave të tyre.

Laporta konsiderohet si kryesori në zgjedhje pasi udhëhoqi klubin edhe më herët si president midis 2003 dhe 2010.

Duke reaguar ndaj arrestimit të Bartomeu, ai tha: “Nuk është as një lajm i mirë as një lajm i këndshëm për Barçën pasi që ky person ka qenë president i FC Barcelona.

“Megjithëse ai nuk kishte një administratë të mirë, ai ende ka qenë president i FC Barcelona dhe është një lajm që nuk është i këndshëm për askënd. E vërteta është se është një lajm tronditës, sigurisht”, ishin fjalët e Laportas./Lajmi.net/