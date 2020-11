Çka do të thotë për Evropën fitorja e Biden në zgjedhjet presidenciale?

Demokrati Joe Biden është tani presidenti i zgjedhur në Shtetet e Bashkuara pasi rezultatet morën ditë për të dalë nga shtetet kryesore dhe me Pensilvaninë ai arriti në mbi 270 vota elektorale – me çka edhe e siguri fitoren.

Por, tani që ai ka dalë fitimtar, çfarë do të thotë kjo për Evropën dhe rivalin e tij të mundur republikan Donald Trump?

Si do të ndikojë të qenit e Biden president, te evropianët?

Mbrojtja: një rikonfirmim i aleancave të vjetra

Biden tani do të vihet në krye të ushtrisë më të fuqishme në botë – çfarë do të bëjë ai me të?

Rebecca Lissner, një studiuese jo-rezidente në Qendrën e Studimeve të Sigurisë të Universitetit Georgetown ka thënë për Euronews se pret të shohë një riafirmim të aleancave tradicionale, së bashku me një përpjekje për t’i modernizuar ato, përcjell Telegrafi.

Biden ka folur për të bërë një samit të demokracive në vitin e tij të parë në një artikull të Foreign Affairs më herët në vitin 2020, i cili Lissner thotë se lë të kuptohet se ai merr një qasje më pak autonome sesa Trump dhe duke i dhënë përparësi “aleatëve dhe partnerëve demokratë” të cilët kanë qenë prej kohësh në qendër të politikës së jashtme amerikane.

Mjedisi: Kthimi në Marrëveshjen e Parisit

Demokratët bënë fushatë për ide specifike të politikave, përfshirë ato që do të adresonin krizën e klimës, kështu që ne kemi një ide të mirë se çfarë po premton administrata e Biden.

Si një gjest i parë, simbolik për aleatët e SHBA-së dhe pjesën tjetër të botës, Biden është zotuar të ribashkohet me Marrëveshjen e Parisit sa më shpejt të jetë e mundur.

Së dyti, ka të ngjarë që Biden të shikojë për të rivendosur mbrojtjen dhe për të elaboruar politikat e vendosura nën paraardhësin e Trump, Barack Obama.

Për ta bërë këtë, Biden ka premtuar të shpenzojë 2 trilionë dollarë (1.7 trilionë euro) në trajtimin e krizës.

Tregtia: Jo fundi i luftërave tregtare

Ndërsa mund të presim ndryshime në tregtinë midis SHBA-së dhe BE-së nëse Biden fiton, nuk do të shohim fundin e luftërave tregtare, i tha Euronews, Edward Alden, një ekspert i politikës tregtare amerikane dhe bashkëpunëtor i Lartë në Këshillin për Marrëdhëniet me Jashtë.

Çështjet që do të mbeten “shumë, shumë të vështira” nën Biden përfshijnë taksimin dixhital, pasi demokratët janë më të dukshëm për gjigantët dixhitalë të Silicon Valley si Google dhe Facebook sesa republikanët, tha ai.

“Konflikti Boeing-Airbus nuk do të zhduket. Dhe nëse shikoni platformën e Joe Biden, ai ka premtuar politikën më agresive ‘Blej Amerikane’ që kemi parë ndonjëherë nga një president”, shtoi ai.

A do të dorëzohet Trump në heshtje?

Të dy kandidatët kanë të drejtë të thërrasin një rinumërim në shumicën e rasteve nëse rezultati në një shtet të caktuar është i afërt.

Ekipi i fushatës së Trump tha se do të kërkonte një rinumërim në Wisconsin dhe ka ngritur padi në shtetet e betejës Pensilvania, Michigan dhe Georgia.

Gjykatësit në Georgia dhe Michigan shpejt hodhën poshtë paditë atje të enjten.

Çfarë ndodh më pas?

Gjatë periudhës midis zgjedhjes dhe inaugurimit të një presidenti të ri të SHBA-së, zakonisht rreth 75 ditë, administrata në largim informon pasardhësin e saj në një tranzicion të mandatuar ligjërisht për sigurinë e rëndësishme kombëtare, çështjet e jashtme dhe çështje të tjera.

Ajo ndihmon gjithashtu presidentin e zgjedhur të marrë vendime për personelin në lidhje me zyrtarët e nivelit të lartë.

Biden do të plotësojë rreth 7,000 pozicione të degës ekzekutive; 1,200 më të rëndësishmet – përfshirë sekretarët e shtetit dhe të mbrojtjes – që kërkojnë konfirmimin e Senatit.

Dita e Përurimit është planifikuar të zhvillohet në 20 janar 2021, kur presidenti i zgjedhur dhe zëvendësi i tij betohen dhe marrin detyrën.

Biden ka zgjedhur senatoren e Kalifornisë, Kamala Harris si zëvendëspresidente të tij.

Por Trump ka hedhur dyshime nëse ai do të angazhohet për një transferim paqësor të pushtetit, shpesh duke shmangur pyetjet mbi këtë temë, por mediat amerikane ka raportuar se administrata e tij ka punuar me ekipin Biden për t’u përgatitur për dorëzimin.