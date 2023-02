Çka do të ndodhë sot në Kosovë? Këto janë ngjarjet e ditës Për sot, e premte datë 10 shkurt janë paraparë disa ngjarje si më poshtë. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në bashkëpunim me Komitetin Olimpik tëKosovës organizon Tryezën e Tretë të Sportit (Amazona Hotel, (kilometri i 8-të i rrugës Prishtinë-Mitrovicë), ora 09:00). Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD), me përkrahje të Rockefeller Brothers Fund (RBF),…