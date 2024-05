Çka do të ndodhë sot në Kosovë, katër ngjarjet e paralajmëruara Ngjarjet e ditës: 18 maj 2024 11:00 – Një delegacion nga klubi “Dinamo” e Zagrebit do të vizitojë Kosovën, me qëllim zbulimin e talenteve të rinj. (Hotel “Dukagjini”, Pejë) 12:00 – Kryetari Degës së LDK-së në Gjilan, Lutfi Haziri, mban konferencë për medie. (Zyrat e LDK-së në Gjilan) 13:30 – Kryeministri Albin Kurti dhe ministri…