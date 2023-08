City sigurt, e nis me këmbën e majtë…të Haalandit kampionatin e ri Manchester City e ka filluar me këmbë të djathtë, përkatësisht me të majtën e Haalandit kampionatin e ri. Skuadra kampione në fuqi triumfoi bindshëm në “Turf Moor”, duke mposhtur Burnleyn 0-3, përcjell lajmi.net. Serinë e hapi Erling Haaland në minutën e 4′, para se të njëjtën ta vazhdojë në të 35-tën, për 0-2, shifra këto…