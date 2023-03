City përballë Leipzigut në kërkim të çerekfinales, formacionet e mundshme Manchester City me në krye trajnerin Pep Guardiola synojnë të kalojnë në çerekfinale të Ligës së Kampionëve dhe për ta bërë këtë duhet ta mposhtin RB Leipzigun sonte në stadiumin ‘Etihad’. Sfida e parë u mbyll me rezultat të barabartë 1-1, andaj gjithçka është e hapur sa i përket skuadrës që do të vazhdojë në…