​Çitaku vizitoi familjen e ish-presidentit Thaçi: Kanë me u kthy fitimtarë Ish-ambasadorja Vlora Çitaku ka qëndruar për vizitë në familjen e ish-presidentit Hashim Thaçi me rastin e 28 Nëntorit- Ditës së Flamurit kombëtar. Ajo me këtë rast u takua me babanë e ish-presidentit, Haxhi Thaçi. “Në këtë ditë të madhe, baca Haxhi na priti në odë. Si gjithmonë, krenar. Krenar me të birin dhe shokët e…