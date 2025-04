Çitaku tregon se a ka PDK presion nga ndërkombëtarët për koalicion me VV-në

Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka mohuar çdo presion ndërkombëtar mbi partinë e saj për të hyrë në koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje.

“Po ju siguroj që me ata ndërkombëtarë me të cilët flas unë, Memli Krasniqi si kryetar i partisë, Bedri Hamza dhe të tjerët në PDK, nuk ka asnjë lloj presioni për të hyrë në koalicion me Vetëvendosjen. Asnjë”, ka deklaruar Çitaku.

Ajo në Debat Plus, ka theksuar se partnerët ndërkombëtarë kërkojnë një parti të qëndrueshme dhe të parashikueshme me të cilën mund të bashkëpunojnë.

“Me Vetëvendosjen, raportet me vendet mike kanë stagnuar, madje në disa raste janë cenuar rrezikshëm, qoftë me SHBA-në, me BE-në apo me NATO-n”, ka shtuar Çitaku.

Ndryshe, PDK-ja ka bërë të qartë se nuk do të jetë pjesë e një bashkëqeverisjeje me Vetëvendosjen.