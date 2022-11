Çitaku thotë se situata është shumë serioze: Kryeministër a ke plan? Si do të veprojmë nesër? Nënkryetarja e Partisë Demokratike e Kosovës (PDK) Vlora Çitaku ka reaguar në lidhje me ngjarjet në Bruksel. Përmes një shënimi në Facebook, Çitaku ka thënë se situata është shumë serioze. Ajo ka kërkuar koordinim me aleatët e jo prishje të aleancave. “Secila e arritur deri më sot, nga çlirimi deri tek pavarësia e shtet ndërtimi,…