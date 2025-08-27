Çitaku: Të dielën ju kemi thënë VV-së se ne e kemi seriozisht dhe nuk tallemi me institucionin

27/08/2025 21:54

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku ka deklaruar se PDK ka kërkuar një konsultë 10 minutëshe tek LVV për ta votuar kandidatin e tyre.

Ajo shtoi se LVV-së i kanë thënë se ata e kanë seriozisht dhe nuk tallen me institucionin.

“Të dielën kemi kërkuar një konsulë 10 minutëshe sepse kemi dashur sërish të ja bëjmë LVV që ne do të votojmë kandidatin tuaj, ne e kemi seriozisht, ne nuk tallemi me institucionin, nuk tallemi me fjalën e dhënë publikisht”, tha ajo në RTV21.

