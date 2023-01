Çitaku- Sveçlës për pasaporta: Nuk jemi në luftë, është detyrë e Qeverisë të ofroj shërbime

Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, ka reaguar pas kërkesës së Ministrit të Punëve të Brendshme Xhelal Sveçla, që tu lejohet hyrja e shtetasve të Kosovës në Gjermani me pasaporta të skaduara.

Me anë të një postimi në Facebook, Çitaku është shprehur se dëshiron që kjo gjë të mos jetë e vërtetë pasi që kjo është puna e Qeverisë, përcjell lajmi.net.

“Shumë po kam dëshirë me besu që nuk është e vërtetë. Në gjendje të jashtëzakonshme nuk jemi. As luftë e as pandemi nuk ka. Këtë punë e ka qeveria. Me mbledhë taksa dhe me ofru shërbime. Fjalimet mediokre filozofike nuk kryejnë punë në qeverisje.”, shkruan Çitaku.

Postimi i plotë:

Po lexoj raportime në media se Ministri Svecla paska bërë kërkesë që të lejohet hyrja e shtetasve të Kosovës në Gjermani, me pasaporta të skaduara.

Shumë po kam dëshirë me besu që nuk është e vërtetë.

Në gjendje të jashtëzakonshme nuk jemi. As luftë e as pandemi nuk ka.