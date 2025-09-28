Çitaku shpërthen ndaj Kurtit: Gërdi! Problemet e Amerikës nuk mund të jenë të tuat, Albin edhe sikur të doje ti
Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Vlora Çitaku, ka reaguar ashpër ndaj deklarimeve të deputetit Albin Kurti, duke i quajtur ato si shfaqje të deliriumit dhe vetëmadhështisë politike.
Në një reagim në Facebook, Çitaku ka thënë se Kurti po sillet sikur problemet e Amerikës të ishin të tijat:
Problemet e Amerikës nuk mund të jenë të tuat, Albin, edhe sikur të doje ti.
A e kupton çfarë gjendje deliri dhe vetëmadhështie duhet për të folur në atë mënyrë?
E pastaj të japësh leksione për demokraci e sundim të ligjit…
Kushtetutën e keni shkelur me vetëdije dhjetëra herë.
Kabineti qeveritar ose është me aktakuza, ose nën hetime.
Vetë refuzon të paraqitet në prokurori për aferat multimilionëshe.
Dhe megjithatë, flet për rend e ligj.
Gërdi!