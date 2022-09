Çitaku shkruan me mëngjes: Shkollat ende të mbyllura, Kurti dëshiron ta bëjë Kosovën të pajetueshme

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ka reaguar mëngjesin e së mërkurës për mos-plotësimin e kërkesave tash e gati pesë javë të mësimdhënësve nga Qeveria Kurti.

Çitaku ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, po synon ta “përçajë deri në palcë shoqërinë kosovare”, teksa potencoi se shkollat vazhdojnë të qëndrojnë të mbyllura, shkruan lajmi.net.

“28 shtator 2022. Fëmijët janë ende në shtëpi. Shkollat e mbyllura. E kryeministri me kryeneqësi dhe indiferencë vazhdon t’i përbuzë mësueset dhe mësuesit tanë. Po synonë ta përçajë deri në palcë shoqërinë. Në fakt, po synon ta ndërtojë “shoqërinë e re””, ka shkruar ajo.

“Kjo është Republika e Tretë që e synon Kurti : Me sindikata të reja, të cilat i nënshtrohen atij; Me media të reja, të cilat i nënshtrohen atij; Me biznese të reja, të cilat i nënshtrohen atij”, vijon postimi i saj.

E dyta e PDK-së ka thënë se Kurti dëshiron ta bëjë Kosovën të pajetueshme. /Lajmi.net/