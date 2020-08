Çitaku reagon pas caktimit të takimit mes Kosovës dhe Serbisë në Uashington

Në lidhje me këtë, ka reaguar ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku, shkruan lajmi.net.

Ajo ka falënderuar SHBA-të për mbështetjen e saj në drejtim të shteteve të pavarura dhe demokratike.

“Richard Grenell dhe Robert O’Brien njoftuan për vazhdimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Faleminderit që siguroni se shtetet e lira dhe demokratike mund të mbështeten gjithnjë tek SHBA-të”, ka shkruar ajo.

SE @RichardGrenell & NSA @robertcobrien just announced invitation for the continuation of #Kosovo – #Serbia dialogue

Thank you for making sure free & democratic nations can always count on the #UnitedStates to have their back! #Kosovo #USA 🇽🇰 🇺🇸 #MAKEPACE https://t.co/sSwzKB5ks3

— Vlora Çitaku (@vloracitaku) August 14, 2020