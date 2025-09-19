Çitaku: Qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje
Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se do të rrisin numrin e votave për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ajo ka theksuar Qeveria e ardhshme e vendit do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje. “Unë jam e bindur se do të shënojmë rritje të ndjeshme, nuk po jap…
Lajme
Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se do të rrisin numrin e votave për zgjedhjet e ardhshme nacionale.
Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ajo ka theksuar Qeveria e ardhshme e vendit do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje.
“Unë jam e bindur se do të shënojmë rritje të ndjeshme, nuk po jap kualifikime a do të dalim e para apo jo, por do të shënojmë rritje të ndjeshme”.
“Kemi indikacione të qarta edhe nga sondazhet e shumta që bëhen nga organizatat e ndryshme edhe në Kosovë, por edhe nga organizatat ndërkombëtare”.
“E them me goxha konfidencë që Qeveria e ardhshme e Republikës së Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje”, ka thënë Çitaku.