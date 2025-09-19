Çitaku: Qeveria e ardhshme e Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje

Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se do të rrisin numrin e votave për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ajo ka theksuar Qeveria e ardhshme e vendit do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje. “Unë jam e bindur se do të shënojmë rritje të ndjeshme, nuk po jap…

Lajme

19/09/2025 23:54

Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku, ka thënë se do të rrisin numrin e votave për zgjedhjet e ardhshme nacionale.

Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, ajo ka theksuar Qeveria e ardhshme e vendit do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje.

“Unë jam e bindur se do të shënojmë rritje të ndjeshme, nuk po jap kualifikime a do të dalim e para apo jo, por do të shënojmë rritje të ndjeshme”.

“Kemi indikacione të qarta edhe nga sondazhet e shumta që bëhen nga organizatat e ndryshme edhe në Kosovë, por edhe nga organizatat ndërkombëtare”.

“E them me goxha konfidencë që Qeveria e ardhshme e Republikës së Kosovës do të jetë pa Lëvizjen Vetëvendosje”, ka thënë Çitaku.

Lajme të fundit

Arifi: Përparim Rama po përpiqet të tregoj se...

Kajtazi: Ndoshta sheshi “Xhorxh Bush” po bllokohet nga...

Krasniqi: S’ka konkurencë – Uran Ismaili është më i madh se PDK-ja

Çitaku: Dimal Basha është përfaqësuesi më tipik i Vetëvendosjes