Çitaku: Pushteti plot me aktakuza për keqpërdorime, por ende asnjë ministër as ambasador nuk dha dorëheqje Sekretarja e Përgjithshme e PDK-së, Vlora Çitaku ka mbajtur sot një konferencë për media. Në këtë rast, Çitaku është deklaruar në lidhej me arrestimin e ish-kryeshefit të KEK-ut Nagip Krasniqi. “Dje Prokuroria Speciale ka ngritur edhe zyrtarisht aktakuzë ndaj ish-kryeshefit të KEK-ut, Nagip Krasniqi për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Krasniqi tashmë mbi dyshimin e bazuar…