Çitaku për Vetëvendosjen: Asnjë investim, rritje pagash zero, të vetmin ngushëllim e kanë propagandën me video Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar në lidhje me video-n e publikuar sot nga Lëvizja Vetëvendosje në të cilën flitej keq e më keq për partitë politike në vend, si dhe për ish-liderët e vendit. Ajo tha se kjo Qeveri, problemet para fytyrës po i shmang, ndërsa përgjegjësive po iu ikën.…