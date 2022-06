Çitaku për “Sunny Hill”: Amani ju koftë, çka paskët pasë me ba me atë tokë me therra në Bërnicë?

Me anë të një postimi në Facebook, ajo e ka pyetur ministrinë se cilat ishin planet për tokën që planifikohej t’i ndahej “Sunny Hill-it”, e cila sipas saj është “djerrinë e me therra”, shkruan lajmi.net.

“Amani ju koftë, mos u bëni qesharak!!!! Pse çka paskët pasë me ba me atë tokë djerrinë e me therra në Bernicë??? Keni parasyshë, ajo parcelë ka pasë me u ba park publik, me investime të Sunny Hill”, ka thënë Çitaku.

“Me të drejtë, shumë qytetarë të Prishtinës janë ankuar gjatë Sunny Hill Festival se nuk u është mundësuar qasja në parkun e Gërmisë gjatë festivalit. Ja pra, Sunny Hill ka bërë ofertën ideale. Na e ka ofru edhe një park. Pa asnjë investim nga qeveria”, ka shkruar ajo.

Dua nuk ka nevojë për paret tona. Ama zero.

Amani ju koftë, mos folni.

Ulne kokën pra. /Lajmi.net/