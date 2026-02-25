Çitaku për Murat Jasharin: Kosova do të ketë gjithmonë presidentë, por vetëm një familje Jashari
Deputetja e PDK-së, Vlora Çitaku ka komentuar deklaratën e Murat Jasharit, i cili refuzoi të kandidojë për President.
Çitaku ka thënë se sa të ketë tokë e qiell, do të ketë president, ministra e ambasadorë – por do të ketë vetëm një familje Jashari.
“Kosova për sa të ketë tokë e qiell, do të ketë edhe president, ministra, deputetë, ambasadorë. Por vetëm një familje, familja Jashari. Është rast unik, jo vetëm në historinë tonë, por në tërë Evropën, kur një familje e tërë flijohet”, ka thënë ajo në T7.