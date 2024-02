Çitaku për Kurtin: S’i fiton 50% të votave, s’do të jetë kryeministër pas zgjedhjeve të ardhshme Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje assesi nuk do të fitojë 50% e votave në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që ato mbahen. Madje, ajo tha se as kryeministri aktual, Albin Kurti nuk do të jetë më kryeministër. “Të njëjtën arrogancë e kanë pasur LVV edhe për zgjedhjet lokale,…