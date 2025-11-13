Çitaku për kandidaturën e Hamzës: PDK është familja jonë – së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pasi Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për të parin e Partisë. Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku shkroi se së bashku do ta hapin kapitullin e ri të fitoreve, raporton lajmi.net “PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim…

Lajme

13/11/2025 18:05

Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pasi Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për të parin e Partisë.

Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku shkroi se së bashku do ta hapin kapitullin e ri të fitoreve, raporton lajmi.net

“PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve”, shkroi Çitaku pasi shpërndau postimin njoftues të Hamzës.

Postimi i plotë:

PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 13, 2025

Zemaj kritikon qeverinë: Mungesa e ilaçeve dhe materialeve ka emër dhe...

Lajme të fundit

Zemaj kritikon qeverinë: Mungesa e ilaçeve dhe materialeve...

Hysen Hundozi mohon bastisjen në RTK: Policia nuk...

Osmani priti gjeneralë dhe oficerë nga 16 shtete...

ShSKUK njofton për furnizim të plotë me materiale...