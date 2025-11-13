Çitaku për kandidaturën e Hamzës: PDK është familja jonë – së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pasi Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për të parin e Partisë. Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku shkroi se së bashku do ta hapin kapitullin e ri të fitoreve, raporton lajmi.net “PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim…
Sekretarja e Përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar pasi Bedri Hamza ka shpallur kandidaturën për të parin e Partisë.
Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku shkroi se së bashku do ta hapin kapitullin e ri të fitoreve, raporton lajmi.net
“PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve”, shkroi Çitaku pasi shpërndau postimin njoftues të Hamzës.
Postimi i plotë:
PDK është familja jonë dhe së bashku do ta hapim kapitullin e ri të fitoreve./Lajmi.net/