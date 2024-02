Çitaku për dinarin: Qeveria të mos përfshihet, kjo i takon BQK-së

Ish ambasadorja e Kosovës në SHBA, Vlora Çitaku ka reaguar pas vendimit për largimin e dinarit.

Ajo përmes një postimi në Facebook, ka shprehur pakënaqësitë e saj ndaj këtij vendimi.

Çitaku ka kërkuar nga Qeveria që të mos përfshihet në vendimin e marrë nga BQK-ja për largimin e dinarit si valutë monetare në Kosovë.

“Gjëja më e mirë që kish mundur ta bëjë qeveria lidhur me vendimin e BQK për përdorimin e valutave të huaja kish me qenë të qëndrojë e të mos përfshihet”, ka shkruar Vlora Çitaku.

Ajo e ka parë këtë vendim të njëjtë me vendimin për targat e që sipas saj nuk ka sjellë asnjë të mirë.

“Njëjtë si me targat, që nuk solli asnjë të mirë, por e solli draftin e statutit për asociacionin që e tejkaloi marrëveshjen e 2013 në Bruksel. Çka do të sillni tani me dinarin?”, ka shkruar ish ambasadorja e Kosovës në SHBA.

Ajo ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës që të ruaj raportin me aleatët e saj. /Lajmi.net/

Postimi i plotë: