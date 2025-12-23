Çitaku: PDK nuk i ik debateve, shpresoj që edhe Kurti do të ketë kurajo për përballje

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ishte mysafirja e parë që mbërriti sonte në emisionin politik Politiko, pak para nisjes së debatit mes përfaqësuesve të partive politike. Duke folur për rëndësinë e përballjes politike, Çitaku në KAnal 10 theksoi se PDK-ja nuk i është shmangur asnjëherë debateve, duke nënvizuar se debati është thelbësor për funksionimin e demokracisë.

23/12/2025 20:25

Nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, ishte mysafirja e parë që mbërriti sonte në emisionin politik Politiko, pak para nisjes së debatit mes përfaqësuesve të partive politike.

Duke folur për rëndësinë e përballjes politike, Çitaku në KAnal 10 theksoi se PDK-ja nuk i është shmangur asnjëherë debateve, duke nënvizuar se debati është thelbësor për funksionimin e demokracisë.

“Debati në demokraci është i domosdoshëm dhe PDK nuk i ikën debateve,” tha ajo, duke shtuar se shpreson që edhe kryeministri Albin Kurti të tregojë kurajë dhe t’i përgjigjet ftesës për debat të hapur politik.

