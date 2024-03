Çitaku pas deklaratës së Escobarit: Nëse jo me SHBA-në me kë po po koordinohet Kryeministri Kurti-Alarmi i fundit për ne Emisari i SHBA-ve, Gabriel Escobar ka deklaruar sot se po kanë probleme të komunikojnë me Kryeministrin Kurti, e sipas tij jo vetëm SHBA-të por edhe NATO. Për këtë ka reaguar edhe nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku. Ajo ka cituar deklaratën e Escobarit dhe ka shtruar një pyetje. “Pyetja është me kë po…