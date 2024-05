Çitaku: Nuk shohim mundësi për koalicion PDK-LVV

Vlora Çitaku, sekretare e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, mohoi mundësinë e bashkëqeverisjes në të ardhmen me LVV-në, ngase, sikundër tha ajo,kemi dallime të mëdha qoftë politike, ideologjike e në sfera të tjera.

“Ne jemi në zgjedhje për t’i fituar ato dhe për t’i ofruar qytetarit të Kosovës një model ndryshe nga LVV.Ne nuk shohim mundësi që me Vetëvendosje t’i realizojmë planet dhe projektet tona”, tha ndër të tjera Çitaku.

Çitaku më tej tha se partia e saj shkon në zgjedhje për të fituar e jo për të bashkëqeverisur me LVV-në.

E për anëtarësimin e Kosovës në KiE, Çitaku tha se kjo çështje është një rast i humbur.

Ajo pati kritika ndaj Ministrisë së Jashtme të Kosovës, për të cilën tha se është inekzistente, derisa shtoi se pas përjashtimit të Rusisë në KiE, Kosova kishte shanse të mira për t’u anëtarësuar.

Vënia e Asociacionit si kusht për anëtarësim në KiE, për Çitakun ishte i padrejtë, por që, shtoi ajo, kjo erdhi nga shkaku i mosbesimit të aleatëve tanë ndaj krerëve tanë të shtetit, ndonëse janë zotuar për ta bërë atë.

“Te ky rezultat kemi ardhur për sjellje të papërgjegjshme të rrezikshme të kryeministrit Kurti në raport me dialogun me Serbinë, por edhe në raport me aleatët”, deklaroi Çitaku.

Duke folur për Asociacionin dhe për raportet me ndërkombëtarët, Çitaku tha se tani është një situatë kur aleatët tanë kanë humbur ambicien për një marrëveshje finale gjithëpërfshirëse me njohjen reciproke në qendër.

“Ndërkaq ne do ta trajtojmë çështjen e Asociacionit seriozisht, si pjesë të marrëveshjes finale me njohje reciproke në qendër, por jo ky draft-statut, por një draft-statut që Kosova do ta shkruaj vet”, tha Çitaku, duke shtuar ky ndryshim mund të arrihet nëse përfaqësuesit institucionalë nuk janë cinikë dhe të jenë të përgjegjshëm me aleatët tanë ndërkombëtarë.

Duke folur për partinë e saj, Çitaku tha se PDK është parti që merr vendime dhe që kryen projekte të mëdha.

Çitaku: Kosova është në agoni, kërkojmë zgjedhje për zgjidhje të situatës

Vlora Çitaku, sekretare e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, ka folur për zhvillimet e fundit politike në vend, mes tjerash, ‘darkën e punës’, ku janë takuar kryeministri Kurti dhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi.

Duke folur për arsyen e takimit të Kurtit me Krasniqin, Çitaku tha se në një shoqëri normale, në një vend stabil, takime të tilla do të ishin krejtësisht normale, duke shtuar se është biseduar për zgjedhje parlamentare si një instrument demokratik për të zgjidhur problemet e mëdha të qytetarëve të vendit, si në aspektin ekonomik, për çmimin e lartë të rrymës, kostoja e papërballueshme e jetesës, ashtu edhe politik, ndërsa përmendi detyrat e politikanëve të vendit.

“Detyra e lartë e politikës është që të ofrojë zgjidhje, ngase po besojmë se Kosova është në një agoni”, tha Çitaku në RTKPrime.

Ajo për takimin e djeshëm mes Kurtit e Krasniqit, mohoi mundësinë e ndonjë konspiracioni, teksa shtoi se për PDK-në, e rëndësishme që të ketë zgjedhje sa ma parë.

Çitaku: E rëndësishme është qëllimi e jo forma e shkuarjes në zgjedhje

Lidhur me reagimet e partive të tjera opozitare, LDK e AAK, për takimin mes Kurti dhe Krasniqit, Çitaku tha se të gjitha partitë opozitare pajtohen se situate në vend është e rëndë.

“Nuk dua të ngre shtiza kundrejt partnerëve tanë opozitar, por problemin e kemi me qeverisjen, e cila ka degraduar jetën institucionale në këto katër vitet e fundit”, tha Çitaku.

Lidhur me mënyrën e shkuarjes në zgjedhje, Çitaku tha se e vetmja mënyrë është të shpartallohet Kuvendi dhe të shkohet në zgjedhje, ndryshe, shtoi ajo, përmes dorëheqjes së kryeministrit Kurti nuk po duket se është opsion real.

“Partia Demokratike e Kosovës kërkon zgjedhje si instrument demokratik për të ofruar një platformë të re që synon të përmirësojë kualitetin e jetës së qytetarëve të Kosovës dhe që vendi të shkojë në zgjedhje, qoftë përmes të dorëheqjes së Kryeministrit, qoftë përmes të shpërndarjes së Kuvendit”, theksoi Çitaku.

Ajo vuri në dukje se kryetari Krasniqi është takuar kohë më parë me kryetarin e LDK-së, Lumir Abdixhiku dhe kryetarin e AAK-së, Ramush Haradinaj, për të krijuar një konsensus të gjerë politik, që të ketë një dakordim për datën e zgjedhjeve parlamentare.

Çitaku tha se para mocionit për të shkuar në zgjedhje të parakohshme, PDK do të zhvillojë takime me partitë opozitare për dakordësim për datën e zgjedhjeve, ndërsa shtoi se PDK është e mendimit që të jetë data 9 qershor, por që për shkak të çështjeve procedurale, për PDK-në është e rëndësishme që të shkohet në zgjedhje sa ma parë, sepse është e nevojshme dhe e domosdoshme.