Çitaku nga Haga: Madhështore, dielli do të lindë përsëri

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar nga Haga, duke e përshkruar protestën si madhështore. Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku publikoi fotografi nga protesta me mbishkrimin: “Dielli do të lindë përsëri”. Në Hagë po protestohet kundër Gjyktës Speciale.

14/09/2025 14:51

Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar nga Haga, duke e përshkruar protestën si madhështore.

Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku publikoi fotografi nga protesta me mbishkrimin: “Dielli do të lindë përsëri”.

Në Hagë po protestohet kundër Gjyktës Speciale.

