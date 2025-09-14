Çitaku nga Haga: Madhështore, dielli do të lindë përsëri
Deputetja nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka reaguar nga Haga, duke e përshkruar protestën si madhështore. Përmes një reagimi në rrjetin social, Facebook, Çitaku publikoi fotografi nga protesta me mbishkrimin: “Dielli do të lindë përsëri”. Në Hagë po protestohet kundër Gjyktës Speciale.
