Çitaku: Në raport me Serbinë, ne nuk duam që Kurti të dështojë Nënkryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku ka deklaruar se Kosova po kalon ditët më të rënda që nga shpallja e pavarësisë. Ajo tha se me kryeministrin Albin Kurti,nuk pajtohen për pothuajse asgjë por megjithatë, për PDK-në si parti politike, Kosova vjen para kalkulimeve të ngushta elektorale. Çitaku tha se në raport me Serbinë,…